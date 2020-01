Slovensko sa brodí smradľavým močiarom morálnej krízy. Mnohí prestali rozoznávať dobro od zla. V najbližšej dobe nás čakajú ťažké boje proti mafii a oligarchii, ktorá prerástla našu spoločnosť.

Na to bude treba odvážnych a odhodlaných ľudí

Preto sa pýtam, kto má morálne právo viesť túto krajinu?

Peter Pellegrini?

Postavil sa na čelo kandidátky plnej Goríl a Kočnerovcov. Doteraz parazitovali na slušných ľuďoch v tomto štáte. Zmenili masky, ale pravidlá zostávajú. Za jeho jamkami na lícach treba vidieť utrpenie tisícok ľudí, ktorí boli pod smeráckou mafiou šikanovaní a okrádaní. Peter Pellegrini nemá žiadne morálne právo ani pomýšľať na to, že by viedol Slovensko.

Marián Kotleba?

Slušní a morálni ľudia hovoria jasné „nie“ extrémizmu.

Andrej Kiska?

Do nástupu prezidentky Čaputovej sme ho mohli považovať za najlepšieho prezidenta. Ale na boj so štátnou mafiou a Kočnerovcami je potrebné, aby v prvej línii stál človek bez akejkoľvek morálnej poškvrny.

Michal Truban?

Môžeme oceňovať jeho podnikateľské úspechy, ale v politickom boji, ktorý nás všetkých čaká, potrebujeme odvážneho a skúseného človeka.

Andrej Danko?

Opísaná rigorózka, baženie po moci, honore a výložkách. Verí niekto, že tento človek by sa odhodlal k boju za spravodlivosť?

Igor Matovič?

Kričí, rozpráva, robí tlačovky. Ak sa tým ľudia dozvedia o špinavostiach mocných, môžeme to oceniť. Ale skutočný boj proti korupcii je namáhavý a nebezpečný, treba ho viesť dôsledne, vytrvalo a trvať na náprave. Je nám to ľúto, no v nasledujúcich mesiacoch a rokoch krik stačiť nebude.

Kto má teda morálne právo viesť túto krajinu?

Je to Jozef Rajtár.

Jozef Rajtár stál sám proti temným silám tejto krajiny. Odvážne podával trestné oznámenia, odvážne hovoril na verejnosti pravdu, odvážne sa proti nim postavil vo všetkých konfrontáciách. Ešte sa vtedy mohli tváriť ako ctihodní občania, ako členovia vlády, vysokí štátni úradníci. Ešte mali obrovskú moc človeka zničiť, dať zatvoriť, nechať ho zmiznúť alebo dať zavraždiť.

Iba blázon nemá strach. Odvážny človek nie je ten, ktorý nemá strach. Odvážny je ten, ktorý svoj strach prekoná a napriek nemu robí nebezpečné veci v mene vyšších cieľov.

Kočnerovci prenasledovali Jozefa Rajtára, vyhrážali sa mu, chceli ho kompromitovať. Plánovali to, ako ho dajú zatvoriť do väzenia. Mali na to páky. Prehľadávali mu byt, útočili na jeho súkromie, na jeho malé deti, na jeho život.

Sledovali ho, zastrašovali ho. Chceli ho dať zavraždiť. Uvažovali o tom, že ho zrazia autom. Len aby bol už konečne ticho. Kočnerove správy o tom vydali svedectvo.

On sa však nezastavil a v tomto boji pokračoval. Kvôli svojim deťom, kvôli svojim hodnotám, kvôli jeho slušnosti a ideálom. Vrátil sa, aby Slovensko bolo slušnou krajinou. A robil preto všetko, čo bolo v jeho silách. Obetoval tomu boju veľmi veľa a takmer stratil všetko. Obetoval sa pre Slovensko. Lebo trval na tom, že Slovensko môže byť slušnou krajinou.

To dáva Jozefovi Rajtárovi morálne právo viesť nasledujúcu vládu. Lebo už dnes vieme, že by ju viedol odvážne, nenechal by sa nikým zastrašiť. Lebo už preukázal, že pre túto krajinu je schopný a ochotný robiť veľké veci. Aj napriek hrozbám, aj napriek zastrašovaniu, aj napriek ohrozeniu.

Jozef Rajtár má morálne právo viesť túto krajinu.

Priatelia, pridajte sa! Slušnosť porazí Kočnerovcov!