Pomôžte mi odradiť páchateľov v kauze Čistý deň od likvidácie obetí a oznamovateľov

Obraciam sa na Vás ako matka a žena, aj ako občan krajiny, ktorej justičný systém dostal v posledných rokoch niekoľko rán pod pás. Týchto pár riadkov bude prosbou o pomoc v ťažkej situácií.

O pomoc pre mňa, mojich najbližších a obete štátom chráneného hyenizmu páchaného na bezbranných deťoch. Nechcem, aby sa niekedy ešte mohol zopakovať. Poznáte ho pod názvom kauza Čistý deň.



Od začiatku

Keď som otvárala túto kauzu, bolo mi to jedno, či na mňa podá niekto trestné oznámenie alebo žalobu. Sprevádzala som matku v ťažkej životnej situácii. Mala obrovský strach o svoje dieťa a napriek apelom ju nik nechcel načúvať a pomôcť. Keď som si ju prvýkrát vypočula a zoznámila som sa s písomnosťami, zostala som šokovaná rovnako ako vy. A začala som sa rovnako ako ona obávať o život a zdravie detí zverených do ústavu, ktorý im namiesto pomoci spôsoboval hlboké rany na duši. Podozrenia boli masívne, štátne orgány slepé a hluché. Po mnohých snahách nezostávalo nič iné, len informácie zverejniť. V tej chvíli bolo pre mňa najdôležitejšie ochrániť deti pred zlým zaobchádzaním a sexuálnym zneužívaním.



Ututlané zločiny

Verejný tlak v septembri 2016, ktorý vyvolal môj článok Requiem pre znásilnené dievčatá, priniesol okamžitý zvrat. Vtedajší prezident republiky Andrej Kiska kontaktoval šéfa polície Tibora Gašpara a žiadal okamžité prešetrenie. Gašpar sa zastal svojich podriadených, ktorí trestné oznámenia o sexuálnom zneužívaní detí zastavili. Generálna prokuratúra SR po previerke oznámila, že vyšetrovatelia vážne pochybili. Tu sa spustil justičný kolotoč, ktorý sa točí dodnes. Následne začali trestné stíhania pre zločin sexuálneho zneužívania, pre zločin týrania zverenej osoby a pre iné trestné činy.

Systémové zlyhania

Podnet na prešetrenie situácie som priniesla na pôdu Národnej rady SR do Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Na jeho základe bol v septembri a októbri 2016 realizovaný poslanecký prieskum na Ministerstve práce, Ústredí práce, na Úradoch práce aj v zariadení Čistý deň. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reagovalo tým, že sa „dôrazne sa ohradzuje proti nepravdám a dezinterpretovaným faktom“. Poslanecký prieskum však odhalil viacero závažných systémových zlyhaní.

Ďalší podnet som smerovala Akreditačnej komisii pri Ministerstve práce SR. Tá opakovane odporúčala ministrovi, aby odobral resocializačnému stredisku Čistý deň akreditáciu. Vtedajší minister Ján Richter opakovane nerešpektoval odporúčania svojej odbornej komisie.

Priebežne ma kontaktovali bývalí zamestnanci a klienti zariadenia, ktorí hovorili o tom, že boli obeťami hrubého a ponižujúceho zaobchádzania, boli intoxikovaní psychofarmakami, boli bití a hladovali. Snažila som sa obnoviť v nich dôveru v spravodlivosť.

Politici na strane páchateľov

V apríli 2017 som v parlamente predkladala návrh na odvolanie ministra Richtera. Systém ochrany detí pod jeho vedením fatálne zlyhal. Vo svojom vystúpení som zosumarizovala fakty vyplývajúce z kontrolnej činnosti, poslaneckého prieskumu a z policajných vyšetrovaní. Informácií bolo toľko, že môj príspevok v rozprave trval tri hodiny. Minister napriek tomu nebol odvolaný. Po druhý krát som bola predkladateľkou tohto návrhu v septembri, no parlament ministra opäť podržal.

Medzitým som pravidelne navštevovala policajné stanice rôznych kútov Slovenska. Nielen ako svedok v súvislosti s páchaním trestných činov na deťoch, ale často aj pre to, že na mňa podávali trestné oznámenia predstavitelia Čistého dňa, alebo sám minister Richter, generálny riaditeľ Ústredia práce Valentovič a komisárka pre deti Tomanová.

Koniec akreditácie

V júli 2017 som na netrestný odbor Generálnej prokuratúry podala podnet na preskúmanie rozhodnutia MPSVR o nezrušení akreditácie, kde som uviedla všetky závažné nedostatky, porušenia zákonov a zmluvných podmienok.

Generálna prokuratúra skonštatovala, že ministerstvo neprihliadalo na podstatné skutočnosti a vydala protest proti rozhodnutiu ministerstva o ponechaní akreditácie zariadeniu Čistý deň. Hovorkyňa GP neskôr oznámila, že ministerstvo: „vyhovelo podanému protestu Generálnej prokuratúry SR a zrušilo rozhodnutie o nezrušení akreditácie resocializačnému stredisku Čistý deň n. o. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vo veci konala na základe vlastných poznatkov, ale aj na podklade podnetu Natálie Blahovej, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.“

V auguste 2017 bola neziskovej organizácii Čistý deň odobratá akreditácia. Dúfala som, že tá nočná mora je konečne za nami, ale mýlila som sa.

Odsúdení

V júni 2018 bol odsúdený psychológ a zástupca riaditeľa centra Čistý deň za zločin sexuálneho zneužitia troch maloletých klientok zariadenia. Sudca verdikt odôvodnil nasledovne: „Osoby, ktoré mal chrániť, boli takýmto spôsobom zo strany obvineného zneužité. Na to boli v resocializačnom zariadení, aby bolo o ne postarané, nie na to, aby sa zúčastnili nejakých až orgií, čo môžeme uviesť bez akýchkoľvek nadsádzok a je to zrejmé z celého spisového materiálu“.

V novembri 2019 Okresný súd v Galante odsúdil ergoterapeuta z centra za zločin sexuálneho zneužívania maloletých na päť rokov a štyri mesiace nepodmienečne.

Tománkoví v Kočnerovej knižnici

Po nálezoch v Kočnerovej knižnici vydala Generálna prokuratúra v súvislosti s Čistým dňom pokyn na začatie trestného stíhania pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, pre zločin marenia spravodlivosti a pre neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Podľa tejto komunikácie mali manželia Tománkoví, ktorí riadili Čistý deň, vynášať citlivé osobné údaje klientov a v spolupráci s Kočnerom a ďalšími osobami ovplyvňovať vyšetrovanie podozrení týkajúcich sa kupliarstva v Čistom dni.

V behu sú stále trestné konania v súvislosti s aktuálnymi výpoveďami ďalších klientov a zamestnancov zariadenia Čistý deň.

Na základe potvrdených vážnych systémových zlyhaní prišlo v roku 2018 k rozsiahlemu novelizovaniu zákona o ochrane detí.



Nekonečný boj

Táto kauza má stala veľa životnej energie. Nikdy by som nezobrala späť nič z toho všetkého, čo som musela podstúpiť. Sama som matka, preto som stále mala na mysli deti, ktoré si museli zažiť obrovské príkoria a všetky tie deti, ktoré by sa tam v priebehu ďalších rokov dostali.

Investigatívni novinári pri odhaľovaní veľkých káuz znášajú rôzne peripetie. Môže to byť nepríjemné, môže to byť ohrozujúce, vieme, že jeden z nich, Ján Kuciak, za svoju odvahu zaplatil životom. No vo svojej práci sa spoliehajú na jednu zásadnú vec – redakcia im bude kryť chrbát a v prípade súdnych sporov sa môžu oprieť o mediálny dom, ktorý si najme dobrých právnikov. Roky ťahajúce sa súdne spory by ako fyzické osoby jednoducho finančne nezvládli, zničilo by to ich prácu, aj rodiny.

Na toto zrejme spoliehajú vendetou motivovaní predstavitelia Čistého dňa manželia Tománkoví. Podali proti mne na súd päť žalôb na ochranu dobrého mena. Predpokladám, že im nejde o víťazstvo, ale o to, aby moju rodinu postupne finančne vyčerpali. Nerada to priznávam, ale v tomto zmysle si počínajú úspešne. Päť žalôb o ochranu dobrého mena na niekoľko rokov práce neprijme pro bono žiaden advokát, lebo by ochromil svoju kanceláriu. Naše rodinné úspory sa po roku vyčerpali.

Hovorila som s niekoľkými múdrymi a váženými ľuďmi, ktorí boli situáciou pobúrení. Tvrdili, že takých ako oni, čo citlivo vnímajú spravodlivosť, je na Slovensku mnoho a že radi pomôžu. Poradili mi založiť si transparentný účet, tak som ich radu nasledovala. Účet má názov Natália Blahová – Nadácia. Jeho číslo je SK1009000000005177494133 .

Úctivo Vás teda prosím o finančnú podporu na právne zastupovanie v týchto sporoch s Čistým dňom. Čaká ma niekoľkoročná ťahanica a bez pomoci to bude pre mňa veľmi ťažké.

Môžem sa zaručiť, že budem spolupracovať s renomovanou advokátskou kanceláriou POLÁČEK & PARTNERS, s ktorou sa pobijem o to, aby spravodlivosť zvíťazila a aby cez dobrý precedens páchatelia podobných obludností stratili motiváciu zneužívať náš právny systém na vydieranie svojich obetí a ohlasovateľov trestných činov. V neposlednom rade moje víťazstvo v súdnych sporoch pomôže napraviť hlboko citlivú dôveru verejnosti v justičný systém.

Srdečne Vám ďakujem za mňa, moju rodinu, aj obete tejto smutnej kauzy a veľmi si vážim Vašu podporu a záujem.



*****

„Podané žaloby sú štandardnými žalobami proti verejnému záujmu s cieľom šikanovať, zastrašiť a vyčerpať druhú stranu. Sme presvedčení, že naša klientka v kauze Čistý deň informovala o otázkach dôležitého verejného záujmu, keď poukázala na závažné porušovania zákona. Považujem za právne neprijateľné, aby dochádzalo k pokusom o umlčanie slobody prejavu v prípadoch ako je kauza Čistý deň. Za pravdu nám dáva aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a nášho Ústavného súdu.“ dodal Pavol Poláček, partner advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS.